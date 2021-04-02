Чанчунь, Китай, , 05:55 — REGNUM Каноничный китайский автомобильный бренд Hongqi ведущего китайского автопроизводителя FAW Group Co., Ltd., сообщил о росте продаж в первом квартале этого года, сообщает 1 апреля агентство Синьхуа.

По данным FAW Group, за этот период бренд продал более 70 тыс автомобилей, что на 180% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Производство и продажа новых электромобилей станут приоритетными направлениями в этом году, сообщили источники в компании.

Тем временем группа планирует удвоить продажи автомобилей марки Hongqi до 400 тыс. единиц по сравнению с прошлым годом.

Hongqi, в переводе с китайского означает «красный флаг» и является кулотовым китайским бренд седанов. Основанная в 1958 году, марка использовалась в качестве транспортного средства для проведения парадов и национальных торжеств.

Основанная в 1953 году в северо-восточном городе Чанчунь, столице провинции Цзилинь, компания FAW Group считается колыбелью китайской автомобильной промышленности.