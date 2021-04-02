Нижний Новгород, , 03:52 — REGNUM Арбитраж Нижегородской области 14 апреля 2021 года начнёт рассмотрение иска госкорпорации «Ростех» к одному из старейших предприятий региона — АО «Научно-производственное предприятие «Салют», которое позиционируется как один из лидеров в разработке и внедрению изделий в области корабельной радиолокации России. С ответчика требуют выплаты дивидендов за 2018 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от Ростеха поступил в суд 11 марта 2021 года. Соответчиками также выступают АО «РТ-Регистратор», АО «Регистраторское общество «Статус». Дело приняла к производству судья Кузовихина.

Истец требует восстановления «в реестре акционеров данных учета прав от 26.03.2019 года» и обязания «осуществить выплату дивидендов по результатам 2018 года». Прочие детали спора пока неизвестны.

Напомним, НПО «Салют» ведет свою историю с апреля 1942 года. Среди прочего предприятие разрабатывало продукцию для спутниковых навигационных систем «Глонасс».