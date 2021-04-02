Подгорица, , 01:38 — REGNUM Европейская комиссия будет продолжать поддерживать Черногорию на пути к членству в ЕС, и в этом контексте сотрудничать с государством в поиске финансовых решений для её инвестиционных проектов и обеспечения устойчивости её государственного долга, заявила 1 апреля пресс-секретарь Европейской комиссии Анна Писонеро Эрнандес по вопросу задолженности Черногории перед китайскими банками. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Она добавила, что каждая страна может свободно определять свои инвестиционные цели, указав, что «в то же время ЕС обеспокоен социально-экономическими и финансовыми последствиями, которые могут вызвать некоторые китайские инвестиции».

«Существует риск макроэкономических дисбалансов и зависимости от долга», — подчеркнула Писонеро.

Писонеро отметила, что Европейская комиссия тесно сотрудничает с Черногорией и всем регионом Западных Балкан для усиления экономического развития, ускорения процесса интеграции в ЕС и восстановления после коронавируса.

«В рамках экономического и инвестиционного плана по Западным Балканам мы мобилизуем до 9 миллиардов евро средств для инвестиций в ведущие проекты в области транспорта, энергетики, зеленой и цифровой трансформации, чтобы создать устойчивый рост и рабочие места», — сообщила Писонеро.