Москва, , 01:27 — REGNUM Законодательные новации в сфере технологий не могут носить директивный характер, иначе страдает потребитель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

С 1 апреля на все произведённые и продаваемые в России смартфоны и другие устройства будут устанавливаться 16 российских приложений. Среди них — браузеры, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, картографические и навигационные сервисы, голосовые помощники, антивирусы, приложение платежного сервиса «Мир», облачные хранилища, приложение «Госуслуги» и другие.

По словам эксперта, данная новация вызывает определенные вопросы.

«Во-первых, индустрия высоких технологий как динамично развивающаяся отрасль не терпит подобного «повелительного наклонения»: вряд ли можно ставить производителям какие-то четкие рамки и, тем более, сроки установки программного обеспечения. Во-вторых, есть очень интересный момент — производители гаджетов, включая, к примеру, ту же корпорацию Samsung, занимаются предустановкой на свою продукцию приложений «Яндекс» без возможности их удаления. В самой компании «Яндекс» неоднократно выступали против подобных действий производителей гаджетов. В компании «Яндекс» не стремятся к навязыванию своих услуг, но пока не очень ясно, установлены ли на гаджетах уже готовые приложения или только «иконки», при нажатии на которые начинается скачивание уже собственно приложения. Хотя «Яндекс» пока только выигрывает: доля поисковой системы «Яндекса» в платформе Android выросла почти до 60% после того как Google был вынужден снять запрет на предустановку приложений «Яндекса» по поручению Федеральной антимонопольной службы РФ. В любом случае, мы можем сделать вывод, что законодательные новации в сфере высоких технологий не должны носить директивный характер, они должны учитывать специфику IT-бизнеса, потребности рынка, интересы конечного потребителя, и соблюдать баланс между государственными интересами и коммерческой составляющей. В противном случае пострадает, в первую очередь, рядовой потребитель — покупатель гаджетов», — сказал Шабанов.