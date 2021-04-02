Париж, 2 апреля 2021, 00:38 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» не может быть разрешена в ЕС «до конца июня». Об этом в четверг, 1 апреля, заявил французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в связи с тем, что некоторые европейские страны предлагают с её помощью ускорить кампанию вакцинации. Сообщает Ouest France.
По словам министра, к июню ЕС должен иметь «гораздо больше доз вакцин [от других производителей], поэтому потребность будет намного менее острой».
Министр также указал на ограниченные возможности производства российской вакцины и обвинил Москву, вслед за другими французскими и европейскими чиновниками, в использовании спутника в качестве оружия пропаганды на международной арене.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала массово покупать российские и китайские вакцины от COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен призвала массово покупать российские и китайские вакцины