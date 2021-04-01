Париж, 2 апреля, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» не может быть разрешена в ЕС «до конца июня». Об этом в четверг, 1 апреля, заявил французский госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в связи с тем, что некоторые европейские страны предлагают с её помощью ускорить кампанию вакцинации. Сообщает Ouest-France.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

«Сейчас проходит первый этап проверки [вакцины], называемый научным исследованием, который, вероятно, продлится до середины июня».

«Потом будет последний шаг — отчет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о разрешении на рынок, которой тоже займет еще несколько недель. Так что эта вакцина будет доступна в конце июня».

Клеман Бон «Мы не исключаем никаких решений, никаких вариантов, но не будем питать иллюзий относительно русских или китайских вакцин».

По словам министра, к июню ЕС должен иметь «гораздо больше доз вакцин [от других производителей], поэтому потребность будет намного менее острой».

Министр также указал на ограниченные возможности производства российской вакцины и обвинил Москву, вслед за другими французскими и европейскими чиновниками, в использовании «Спутника» в качестве оружия пропаганды на международной арене.

«Есть геополитические акты или коммуникационные удары, которые используются нашими российскими друзьями, чтобы показать, насколько они присутствуют в Евросоюзе».

Клеман Бон «Давайте не будем наивными, [у России есть] стратегия разделения в ЕС, которая на данный момент не сработала».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала массово покупать российские и китайские вакцины от COVID-19.