Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Энтузиасты выпустили мод (модификацию) к игре Cyberpunk 2077, которая даёт NPC (неигровым персонажам) биографии в стиле игр серии Watch Dogs. Об этом 1 апреля сообщил портал PCGamesN.

Моддеры (создатели модификаций к видеоиграм) Alien и BadAssGodFather добавили в Cyberpunk 2077 сканер Kiroshi Opticals, который позволяет геймерам получить дополнительную информацию о каждом NPC, проживающем в Найт-Сити. Разработчики сообщили, что описания составляются на основе процедурной генерации и что желающие смогут перевести текст на любой язык, просто отредактировав файл text.reds.

Они объяснили принцип действия устройства во вселенной игры следующим образом: сканер обращается к сети, после чего выдаёт главному герою информацию о детстве персонажа и значимых событиях его жизни. При этом мод учитывает внешний вид NPC.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры обнаружили в последней версии Cyberpunk 2077 (1.2) несколько смешных ошибок. Демонстрационные ролики были опубликованы на форуме Reddit.

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