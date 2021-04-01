Анкара, , 23:52 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны США Ллойд Джеймс Остин 1 апреля провели телефонный разговор. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и двустороннего оборонного сотрудничества. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Акар и Остин подчеркнули важность стратегических отношений, формирования общего видения региональной и глобальной безопасности, решения проблем в духе стратегического партнерства и союзничества.

Переговорщики подтвердили свою приверженность более тесному сотрудничеству и координации при укреплении военных отношений между двумя странами. Кроме того, министр Акар еще раз поздравил американского коллегу со вступлением в должность министра обороны.