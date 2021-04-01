Париж, , 23:19 — REGNUM Во Франции из-за введения новых ограничительных антикоронавирусных мер объём государственной помощи и компенсации компаниям увеличится до €11 млрд в месяц. Об этом 31 марта сообщает Ouest-France.

Расширение списка учреждений не первой необходимости, которые будут закрыты из-за ограничительных антикоронавирусных мер во Франции, приведет к увеличению общего объёма помощи и компенсации учреждениям до €11 млрд в месяц. Эта сумма включает в себя траты на пособия по безработице, а также пособия организациям для оплаты частично оплачиваемого отпуска сотрудников. По сообщению министерство экономики Франции, из-за новых мер количество закрытых учреждений вырастет с 90 тыс. до 150 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении ограничительных мер по всей территории Франции и о закрытии школ для борьбы с COVID-19.