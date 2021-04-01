Луганск, , 21:29 — REGNUM Украинские боевики 34 раза обстреляли территорию ЛНР в марте, сообщает 1 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

При этом ВСУ применяли запрещённые Минскими соглашениями вооружения: десять раз миномёты калибра 120 мм и 82 мм, 31 раз — гранатомёты различных систем, шесть раз — крупнокалиберные пулемёты, 14 раз — стрелковое оружие, включая снайперское.

По территории ЛНР боевики ВСУ в марте выпустили 35 мин и 254 гранаты. В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один и ранен ещё один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Наибольшим обстрелам со стороны ВСУ подверглись в ЛНР населённые пункты Золотое-5 (Михайловка), Молодёжное, Лозовое, Нижнее Лозовое и Калиновка.

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