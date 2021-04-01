Брюссель, 1 апреля 2021, 21:03 — REGNUM Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке с Ираном состоятся завтра, 2 апреля, сообщает 1 апреля внешнеполитическая служба ЕС на своём сайте.
Уточняется, что на встрече, которая пройдёт онлайн, будет председательствовать политдиректор Европейской службы внешних действий Энрике Мор.
«В ней примут участие представители Германии, Франции, Великобритании, Китая, России и Ирана», — говорится в сообщении.
По повестке встречи сказано, что её участники обсудят Совместный всеобъемлющий план действий (ядерная сделка) и возможность возвращения в этот договор Соединённых Штатов.
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