Скопье, , 23:50 — REGNUM Посол США в Северной Македонии Кейт Мари Бирнс 1 апреля провела встречу с главами «Альянса за албанцев» и «Альтернатива» — оппозиционных партий, представляющих интересы албанцев в Северной Македонии — Зиадином Селей и Афримом Гаши.

Американский посол назвала целью встречи убеждение албанских лидеров в необходимости сохранения конструктивного подхода в статусе оппозиции.

«Бирнс призвала обоих лидеров сотрудничать с другими ради разрешения государственных вызовов страны», — говорится в сообщении посольства США.

Албанские политики, в свою очередь, подчеркнули важность продолжения переписи населения Северной Македонии, поскольку «любое промедление может иметь непредсказуемые последствия».

Также Гаши и Селя подчеркнули необходимость внесения изменений в закон о гражданстве Северной Македонии.

Напомним, немногочисленная албанская оппозиция пытается добиться реализации своих приоритетов, блокируя работу парламента тысячами поправок.

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