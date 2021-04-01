Москва, , 19:50 — REGNUM Уголовное дело заведено в отношении участника ДТП на Садовом кольце в Москве пранкера Эдварда Била, сообщает 1 апреля Mash.

Возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека — статья 264 УК РФ.

Отмечается, что пранкеру грозит два года лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эдварда Била, выехавшего на Audi на встречную полосу и совершившего столкновение с четырьмя транспортными средствами, доставили в следственный отдел УВД Москвы по ЦАО.

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