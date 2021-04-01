Екатеринбург, , 19:51 — REGNUM Полицейские перекрыли часть территории у станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Возле входа в метро жители обнаружили бесхозный предмет, похожий на гранату. Горожане сразу же сообщили об этом в полицию.

«Представители МВД создали зону безопасности, чтобы не подвергать людей потенциальной опасности, — сказал Горелых. — Информация о том, что это была граната, не нашла своего подтверждения. Предмет был пластмассовый, а боевые гранаты пластмассовыми не бывают».

Оцепления снято, никакой угрозы жителям нет, добавили в полиции.

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