Лос-Анджелес, США, , 19:33 — REGNUM Фантастический блокбастер «Годзилла против Конга» в первый день проката в США собрал $9,6 млн. Об этом 1 апреля сообщил портал The Wrap.

Издание отметило, что эта сумма стала рекордной для периода после открытия кинотеатров. В мире картине удалось собрать $121,8 млн, причём большую часть сборов принёс Китай — $70,3 млн.

Напомним, фильм «Годзилла против Конга» снял режиссёр Адам Вингард. Бюджет картины составил $155 млн.

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