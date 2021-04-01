Вена, , 22:56 — REGNUM Австрийский депутат Европейского парламента Лукас Мандл 1 марта, в пятую годовщину подписания соглашения о Стабилизации и ассоциации между Евросоюзом и Косово, назвал этот акт историческим моментом на пути вступления Косово в Евросоюз.

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что Европейский союз слишком затянул с либерализацией визового режима для Косово, и что она должна быть произведена уже теперь.

В 2018 году в Еврокомиссии заявили, что Косово удовлетворило все критерии для либерализации визового режима, которая предполагает отмену виз для поездок на срок до 90 дней. Однако до настоящего момента в Евросоюзе не торопятся претворять слова и обещания в действия.

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