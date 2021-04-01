Тирана, , 22:38 — REGNUM Лидер албанской оппозиционной партии «Социалистическое движение за интеграцию» Моника Кримади 1 апреля прокомментировала пренебрежительные заявления премьер-министра Албании Эди Рама об албанских рабочих.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик призвал предпринимателей нанимать работников из Бангладеш или Пакистана, поскольку они «не говорят по-албански и не сплетничают».

По словам Кримади, заявления Рамы демонстрируют его ненависть к гражданам своей страны и родному языку. Оппозиционерка зашла дальше и обвинила Раму в политическом геноциде.

Напомним, ранее муж Кримади, президент Албании Илир Мета сравнил Раму с растерзанным восставшими бывшим президентом Румынии Николае Чаушеску.

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