Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания еще на 72 часа в отношении главного нефролога Петербурга, доцента Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве своей жены, о местонахождении которой ничего не известно с февраля 2010 года. О продлении срока задержания фигуранту, вместо избрания меры пресечения, 1 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

ОПС СПб В Петербурге на 72 часа задержан врач-нефролог, обвиненный в убийстве жены

«30 марта 2021 года Земченков задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. 1 апреля Земченкову предъявлено обвинение. Судебное заседание отложено по ходатайству защитника», — уточнили в ОПС.

Напомним, 30 марта 2021 года 60-летний Александр Земченков был задержан по подозрению в убийстве супруги, врача-гинеколога Ирины. По некоторым данным, Ирина узнала о любовнице мужа, после чего бесследно исчезла. Земченков обратился в милицию, а затем — в программу «Жди меня», просил помощи в поисках жены.

По версии следствия, в тот день, когда Ирина якобы ушла из дома на работу и пропала, муж убил ее. Затем он расчленил тело и выбросил мусорные контейнеры. Останки до сих пор не найдены. Добиться возобновления расследования уголовного дела удалось благодаря обращению 92-летнего отца погибшей к главе СК РФ Александру Бастрыкину. По данным следствия, в раскрытии преступления помог допрос врача на полиграфе.