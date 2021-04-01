Москва, , 17:32 — REGNUM В РСПП состоялась презентация результатов пилотного проекта по созданию рейтинга компаний по раскрытию информации по целям устойчивого развития ООН (ЦУР). Инициатива его разработки была выдвинута в декабре 2019 года первым заместителем председателя Комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию Андреем Гурьевым.

«Рейтинг станет инструментом оценки вклада бизнеса в достижение ЦУР и понимания им принципов устойчивого развития, — пояснил Гурьев. — Уверен, он найдет свою аудиторию и станет регулярным».

По словам Гурьева, большинство из 230 индикаторов достижения целей устойчивого развития (ЦУР) свидетельствуют о невозможности их достижения к 2030 году.

«Пандемия усугубила и без того сложную ситуацию, — заявил Гурьев. — Системы здравоохранения во многих странах оказались на грани коллапса. Число умерших от коронавируса приблизилось к 2.8 млн человек. Эта цифра продолжает расти. Более 70 миллионов человек в 2020 году оказались в крайней нищете. Около 1.6 миллиарда оказались заложниками вызванных кризисом неполной занятости и безработицы, увеличилось неравенство. Все это делает достижение ЦУР еще более трудной задачей. Однако глубинные причины возникновения пандемии и её тяжелые последствия лишь подтверждают актуальность сформулированных целей и поставленных сроков их достижения».

Актуальность темы в своем приветственном слове подчеркнул Президент РСПП Александр Шохин.

«ESG — это очень широкое понятие, которое включает в себя и открытость корпоративного управления, и социальную и экологическую составляющие. Это направление давно развивается в РСПП. Оно отражено в номинациях базового конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса». Кроме того, РСПП вместе с Ассоциацией профессиональных директоров АНД учреждена Национальная премия «Директор года», которая в этом году впервые была присуждена в новой номинации «За вклад в развитие культуры ESG». Неслучайно, что победителем стала именно компания «ФосАгро».

Директор практики услуг по корпоративному управлению и устойчивому развитию PwC в России Елена Дубовицкая подробно рассказала о методологии рейтинга и результатах пилотной оценки. Анализ проводится на основе публичного раскрытия и корпоративной отчетности компаний, оценивая зрелость бизнеса с точки зрения внедрения ЦУР в стратегии и бизнес-процессы, а также уровень отражения повестки ЦУР в нефинансовой отчетности компаний.

По результатам пилотной оценки 43 организаций, 2 компании — Металлоинвест и Полиметалл — по оценке экспертной группы рейтинга попали в высшую категорию A шкалы раскрытия информации по ЦУР.

Также развитые практики устойчивого развития показали 14 компаний категории B, в том числе Группа «ФосАгро».

20 участников рейтинга попали в категорию C, 3 компании попали в базовую категорию D, а в раскрытии 4 компаний отсутствует информация по ЦУР ООН.

Заместитель Председателя Комитета РСПП Елена Феоктистова акцентировала внимание на том, что для анализа были выбраны компании, входящие в ESG индекс РСПП «Ответственность и открытость», один из двух базовых индексов устойчивого развития, разрабатываемых РСПП.

«Наши инструменты независимой оценки связаны между собой и взаимодополняют друг друга. Это позволяет нам говорить о более глубоких, объективных и надежных результатах исследования», — сказала Елена Феоктистова, добавив, что новый рейтинг раскрытия информации по ЦУР стал важным пополнением семейства инструментов оценки компаний, включая индексы и рейтинги РСПП в области устойчивого развития.

Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Наталья Стапран отметила, что новый рейтинг станет важным инструментом для определения и реализации дальнейших действий.

«Это набор критериев, которые делают работу в области устойчивого развития более понятной. Не секрет, что повестка ЦУР еще чуть больше года назад у многих вызывала удивление и непонимание. Мы как Минэкономразвития постарались за последний год максимально интегрировать терминологию ЦУР в работу с бизнесом. Уверена, что новый рейтинг поможет и в подготовке следующего добровольного национального обзора достижения Целей устойчивого развития», — сказала Наталья Стапран.

Она добавила, что рейтинг будет распространен среди членов Экспертного совета по устойчивому развитию, созданного при Минэкономразвития, чтобы ведущаяся ими деятельность соотносилась с его методологией и показателями.

Создание нового ESG-рейтинга под эгидой такой уважаемой организации, как РСПП, отражает интерес широкой общественности к вопросам устойчивого развития, а также является эффективным способом ознакомления и пробуждения интереса к ESG-тематике среди ещё более значительного круга заинтересованных лиц, считает глава Комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию Ирина Бокова.

«Ещё более важно то, что рейтинг является свидетельством эволюции в понимании и приобщении к ЦУР ООН. Компании начинали с того, что только упоминали их в своей отчётности, заявляли о приверженности этим целям, не акцентируя внимания на конкретных задачах внутри целей, не устанавливая метрик, КПЭ их достижения, не занимаясь оценкой прогресса. Как показывают представленные сегодня результаты, упомянутые элементы появляются в отчётности все чаще, и это безусловный прогресс. И отрадно, что на фоне практик раскрытия зарубежных компаний-лидеров, российские компании смотрятся достойно», — отметила Ирина Бокова, ранее в течение восьми лет занимавшая пост главы ЮНЕСКО.

Актуальность ESG-тематики в своём выступлении подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ФосАгро Александр Шарабайко. Объём инвестиций под управлением фондов, следующих принципам ответственного инвестирования ООН (UN PRI), достиг в 2020-м году 103 триллионов долларов, увеличившись с 2006 года в 15 раз. А общее количество инвесторов, разделяющих принципы ответственного инвестирования, за пять лет удвоилось и сегодня превышает 3000.

«Существенным драйвером перехода инвесторов к ESG является устойчивый тренд изменения регуляторной среды в ключевых регионах мира в сторону ужесточения требований ESG, а движущей силой изменений являются крупные инвесторы», — сказал Александр Шарабайко.

Он привёл результаты исследования PwC, согласно которому три четверти опрошенных компанией инвесторов, включая пенсионные фонды и страховые группы, к 2022-м году перестанут инвестировать в традиционные фонды коллективных инвестиций, заменив их вложениями в ESG-продукты.

Эти данные подтверждаются результатами опроса, проведенного Департаментом по работе с инвесторами ПАО «ФосАгро»: все опрошенные инвесторы ФосАгро разделяют принципы ответственного инвестирования ООН и подтвердили приверженность ЦУР.