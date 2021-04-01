Брянский губернатор расписался на опоре нового моста через Десну
Брянск, 1 апреля, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Свою подпись на первой опоре нового моста через реку Десна в Брянске 1 апреля оставил губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сооружение заменит существующий понтонный мост, который был возведён в 1994 году.
Новый мост возводят в рамках строительства автомагистрали Брянск-I — Брянск II. Его протяжённость составит 270 метров, он станет украшением городской набережной. В основании моста будет забито 1248 свай, на первой опоре, установленной 1 апреля, расписался губернатор.
Строительство автодороги-защитной дамбы ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Первый участок протяжённостью 5,4 км соединит Фокинский и Володарский районы, второй — длиной 0,6 км — свяжет строящуюся дорогу с улицей Калинина и обеспечит прямой выезд на улицу Горького.