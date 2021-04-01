Бишкек, , 16:47 — REGNUM В столице Киргизии участились случаи кражи металлических крышек от люков и решеток с ливневок. Об этом заявил главный инженер «Бишкекасфальтсервиса» Конокбай Миназаров на ходе пресс-конференции сегодня, 1 апреля.

По его словам, только за последние три месяца работники муниципального предприятия установили 188 крышек на канализационные и водопроводные люки. Причем во многих случаях повторно, поскольку ранее установленные уже украли.

«Дорогие жители и гости столицы, пожалуйста, не воруйте крышки от люков и ливневые решетки! Открытые люки — это опасно. И бьет по бюджету города», — подчеркнул Миназаров.