Липецк, , 16:26 — REGNUM В Липецкой области 1 апреля подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлен 27 тыс. 691 положительный результат исследований.

За весь период наблюдения 24 тыс. 470 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 120 — за последние сутки. 533 человека скончались.