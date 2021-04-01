Москва, , 16:02 — REGNUM Евросоюз с обидой воспринял характеристику его отношений с Россией, которую дали в Москве, и это удивляет. Так прокомментировал реакцию Брюсселя министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 апреля в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы удивляемся, что ЕС с обидой воспринимает эти оценки. Это просто констатация объективной данности», — сказал Лавров.

Он отметил, что ещё в 2013 году ЕС прервал переговоры над соглашением о переходе к безвизовому режиму, так как против выступило агрессивное русофобское меньшинство. Затем Евросоюз стал «срывать злость на России» из-за событий на Украине и в Крыму.

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