Москва, , 15:55 — REGNUM Власти Италии одобрили запрет на проход и швартовку в историческом центре Венеции больших круизных лайнеров. Это связано с проблемами подъёмами воды и загрязнения каналов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Теперь временным местом швартовки туристических лайнеров станет промышленный порт Маргера, расположенный в 16 км от Венеции. В ближайшее время будут сформированы новые маршруты транзита больших судов.

Для трансфера туристов будут организованы шаттлы и катер. По мнению экспертов, перевод круизных судов в промышленный порт не усложнит организацию экскурсий в Венеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно Венецию посещает не менее 23 миллионов человек (по другим данным — до 30 миллионов).

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