Москва, , 16:03 — REGNUM Решение организаторов международного песенного конкурса «Евровидение» не допустить Белоруссию к участию в данном конкурсе является отравительным. Об этом 1 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс «Евровидение». То, что они сейчас вытворяют с белорусами, — это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды: «Поскольку мы — непонятно какие, какие-то анонимные люди — в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем, давайте другую». Дают другую песню, и то же самое. Ну, что это за искусство, что это за культура, что это за демократия?», — сказал он.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что такое решение организаторов «Евровидения» является самым ярким примером того, что на данный момент представляет из себя культура в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада стараются ослабить связи России со странами Центральной Азии.