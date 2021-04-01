Брянск, , 15:35 — REGNUM Массовую гибель рыбы обнаружили 1 апреля в озере Авангард в Суземском районе Брянской области. Фотографию опубликовали 1 апреля в паблике «Суземка онлайн», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пользователи предположили, что причиной гибели рыбы может быть дыра в плотине, которую местные власти засыпали землёй. К тому же в озере очень мало воды и оно зарастает водорослями. На сообщение отреагировали в прокуратуре Брянской области.

«В ходе проверки будут изучены вопросы полноты и своевременности мер в рамках осуществления полномочий по охране водных биологических ресурсов», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным администрации Суземского района, уровень воды в озере снизился более чем на два метра из-за засушливого лета. В департамент природных ресурсов региона начали проверку, следы загрязнения не обнаружены.