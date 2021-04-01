Красногорск, 1 апреля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Поликлиники Подмосковья получили еще более 70 тыс. доз препарата «Спутник V». Такие сведения приведены на официальном сайте правительства Московской области.

Mz.mosreg.ru Вакцинация против коронавируса в Московской области

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Как напомнила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, привиться от коронавируса на территории области можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

«Московская область получила уже 634 тыс. доз вакцины «Спутник V», — сказала глава регионального минздрава.