Салехард, 1 апреля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом. Пять из них зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 1 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 22 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 1 февраля выявлено 38 014 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 585 человек, 407 пациентов с COVID-19 скончались.