Волгоград, 1 апреля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего руководителя Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко огласил 1 апреля Дзержинский районный суд Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона. За взятки, служебный подлог и мошенничество его приговорили к колонии строгого режима.

Николай Ярошенко. Заключённый. 1878

Суд подтвердил, что экс-главный патологоанатом с двумя сообщницами подменили образцы тканей органов умершей роженицы. Таким образом они хотели скрыть «действительные статистические данные материнской смертности в регионе и не допустить негативные последствия для учреждений здравоохранения Волгоградской области».

Вадим Колченко также получил более 590 тысяч рублей взятками от санитаров Красноармейского межрайонного паталогоанатомического отделения и областного консультативного паталогоанатомического отделения и похитил свыше 162 тысяч рублей премий подчинённых.

Подсудимые не признали своей вины. Приговором суда Вадиму Колченко назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей и лишением на семь лет занимать должности государственной службы. Он взят под стражу в зале суда.

Врачу-патологоанатому Екатерине Черкасовой назначено два года лишения свободы, и.о. заведующей областным консультативным паталогоанатомическим отделением Наталии Герасименко — 1,5 года лишения свободы. Сообщницам с учётом ст. 73 УК РФ выбрано условное осуждение.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Волжском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении врачей Перинатального центра, обвиняемых в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентки.