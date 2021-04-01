Джакарта, , 14:45 — REGNUM Правительство Индонезии разрешило проводить очные занятия в 96 школах Джакарты с 7 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия заявил, что в тестовом режиме будут проходить онлайн и офлайн занятия в течение следующих двух месяцев.

«Мы надеемся, что в новом учебном году, в июле 2021 года, все учебные заведения смогут вернуться к занятиям в классах», — заявил министр-координатор по человеческому развитию и культуре Мухаджир Эффенди.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии будет уделять приоритетное внимание безопасности в четырех церквях Джакарты во время богослужений в Страстную пятницу, 2 апреля.

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