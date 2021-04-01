Берлин, 1 апреля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прошел вакцинацию от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 1 апреля сообщает администрация немецкого президента.

Bundespraesident.de Франк-Вальтер Штайнмайер

Уточняется, что Штайнмайер получил первую дозу препарата от COVID-19 компании AstraZeneca в госпитале Бундесвера в Берлине.

«Я верю во все вакцины, которые допущены к использованию в Германии. Вакцинация — важный шаг на пути из пандемии», — сказал он во время прохождения вакцинации.

Вместе с тем в настоящее время в Германии используют препарат компании AstraZeneca только для лиц старше 60 лет.

Отметим, ранее ряд стран Европейского союза, включая Германию, приостановил использование вакцины компании AstraZeneca. При этом позднее в Европейском агентстве лекарственных средств заявили о безопасности и эффективности данного препарата.