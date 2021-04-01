Москва, 1 апреля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Москве задержан глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга РФ Павел Серватинский, сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИА Красная Весна Минпромторг

Уточняется, что задержание произведено в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Операцию проводили сотрудники правоохранительных органов при поддержке ФСБ России.

Следствие планирует выступить с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Информацию о следственных действиях в отношении Серватинского агентству подтвердили в Минпромторге РФ.