Ярославль, 1 апреля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Ярославскую область поступило 7600 доз вакцины от коронавируса. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Вакцина

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Ранее в социальных сетях жители жаловались на невозможность записаться на вакцинацию через портал Госуслуг. Люди предполагали, что это связано с отсутствием вакцины.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM, в департаменте здравоохранения региона, «говорить об отсутствии вакцины в регионе не очень корректно». Проблемы с записью там связали с особенностями работы портала Госуслуг. В депздраве уверяют, что получить прививку можно во всех 47 пунктах вакцинации.

На данный момент первым компонентом вакцины в регионе привилось около 60 тысяч человек, вторым — чуть больше 44 тысяч.