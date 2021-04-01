Москва, , 13:54 — REGNUM За последние два десятилетия в России впервые приводятся к единому порядку все нормативные акты, сообщил 1 апреля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал о ходе реформы контрольно-надзорной деятельности и внесении изменений в 125 отраслевых законов.

«Впервые за два последних десятилетия все правовые акты, регулирующие государственный и муниципальный контроль, приводятся в порядок по единому образцу. Это имеет большое значение для всей законодательной системы нашей страны», — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство обсудит поправки в законопроект, принятый Государственной думой в первом чтении. Документом предусмотрен целый комплекс мер и будут созданы условия для функционирования единого реестра, исключающего дублирование функций.

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