Москва, , 13:58 — REGNUM К чему приводит детонация двигателя в автомобили, рассказали эксперты портала «За рулём».

Детонация двигателя — это беспричинное воспламенение и быстрое сгорание топлива в цилиндре. При этом воспламенение смеси в камерах сгорания происходит не с обычной скоростью 20−30 м/с, а в разы больше.

Водитель может определить то, что произошла детонация, по характерному стуку двигателя во время разгона или на холостом ходу. Причиной детонации может стать скопившийся за время осторожной езды зимой нагар на стенках цилиндров. Нередко детонацию может вызвать топливо низкого качества или с неподходящим октановым числом.

Детонация двигателя может привести к выходу из строя поршней, которые не имеют теплоотвода, плавлению перегородок между поршневыми кольцами, прогоранию и растрескиванию тарелок клапанов, прогоранию прокладки головки блока цилиндров, выходу из строя свечей зажигания и к ухудшению смазки двигателя из-за вибраций, а также к разрушению поршневых пальцев и шатунных вкладышей.

Ранее эксперты посоветовали, как подготовиться к сдаче экзамена на водительские права по новым правилам, которые вступили в силу 1 апреля. Так, подготовку лучше начинать зимой, а сдавать экзамен стоит весной или летом.

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