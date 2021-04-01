Джакарта, , 13:47 — REGNUM Полиция Индонезии будет уделять приоритетное внимание безопасности в четырех церквях Джакарты во время богослужений в Страстную пятницу, 2 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Безопасность церквей была усилена в связи с нападением на собор в Макасаре и главное управление национальной полиции.

Власти Индонезии отдали приоритет крупным соборам и церквям, в каждой и которых работают 155 служителей.

Для охраны церквей задействованы почти шесть тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник национальной полиции Индонезии заявил, что девушка, совершившая нападение на управление полиции, оставила завещание.

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