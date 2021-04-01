Киев, , 13:44 — REGNUM На Украине национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало декларацию о доходах супруги президента Владимира Зеленского Елены.

Так, за год работы в качестве сценариста студии «Квартал 95» жена президента Украины получила 952 900 гривен (около 2,6 млн рублей), её ежемесячный заработок составил порядка 80 тыс. гривен в месяц (217 тыс. рублей).

Кроме этого, Елена Зеленская получила 2 443 027 гривен (примерно 6,6 млн рублей) от сдачи собственности в аренду.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года на Украине стало больше работников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату.

Так, согласно украинской государственной службы статистики, число работников, которые своевременно не получили заработную плату, на 1 февраля 2021 года по всей Украине составило 148,3 тыс. человек, или 2,1% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике.

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