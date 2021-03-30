Киев, , 15:14 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал электронную декларацию за 2020 год, согласно которой его доход за этот период времени составил 664 тысяч гривен (около $24 тыс.).

Согласно документу, доход Шмыгаля состоит из 540 тысяч гривен зарплаты в должности главы правительства, 34 тысяч гривен зарплаты в должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (занимал первые два месяца 2020 года) и 90 тысяч гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества. Кроме того, жена премьера за год получила 26 тысяч гривен пенсии по инвалидности.

Если судить по декларации, у премьер-министра Украины есть дом площадью 215,9 кв. метров во Львове, а также четыре земельных участка общей площадью 5009 кв. метров во Львове и области. Жена премьера владеет автомобилем Land Rover Discovery Sport 2016 выпуска.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным документам, за 2019 год он заработал 3,4 млн гривен, то есть почти в 5 раз больше, чем на посту премьер-министра. Большую часть 2019 года он работал директором Бурштынской ТЭС на Западной Украине, которая входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова.