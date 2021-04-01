Астана, 1 апреля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Власти Казахстана вынуждены соглашаться на невыгодные условия поставок вакцин против коронавируса. Об этом 1 апреля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по противодействию инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок», — сказал глава государства.

Он отметил, что за два месяца вакцинации прививку получили 0,2% населения. Токаев добавил, что вынужден договариваться с главами других государств о дополнительных поставках.

Ранее в парламенте Казахстана раскритиковали работу министерства здравоохранения республики за низкие темпы вакцинации населения.