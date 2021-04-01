Москва, , 14:08 — REGNUM Писатель и академик Валентин Лавров планирует отсудить у актёра Михаила Полицеймако 300 тыс. рублей. Об этом 1 апреля сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, поводом для обращения в суд стало нападение на академика собаки Умки, владельцем которой является Полицеймако. По заявлению 85-летнего Лаврова, собака породы йоркширский терьер укусила его, вследствие чего писатель требует компенсацию в размере 300 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Михаил Полицеймако — российский актёр театра и кино, телеведущий. Сын актрисы Марии Полицеймако и актёра Семёна Фарады.

Читайте ранее в этом сюжете: Лобода потребовала от пластического хирурга компенсацию в $172 тыс