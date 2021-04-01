Казань, 1 апреля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Татарии за сутки коронавирус подтвержден в 36 случаях. Днем ранее заболевание выявили среди 35 жителей. С начала наблюдения, по информации на 1 апреля, зарегистрировано 19 456 случаев инфицирования. Всего побороли заболевание 16 419 пациентов, за сутки — 97 человек. За все время произошло 420 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, три — за последние 24 часа, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус. Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

В стационары из числа новых заболевших госпитализировали 13 человек, 23 — лечатся на дому. За сутки среди жителей Казани выявили 12 носителей вируса, 11 проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, федеральная антимонопольная служба согласовала решение о снижении предельной стоимости российской вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» с 9542 рублей до 4210 рублей за пачку с десятью компонентами.

Читайте также: Цена на вакцину «ЭпиВакКорона» снизится более чем вполовину