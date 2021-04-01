Москва, 1 апреля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Порядок уплаты налогов, сборов и взносов для бизнеса объединится в единый платёж. Об этом 1 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

По словам премьер-министра, правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса.

«Теперь организациям и ИП станет доступен единый налоговый платёж, когда одним поручением можно оплатить не только налоги или недоимки по ним, но и совершить авансовые платежи, погасить задолженности по пени и штрафам», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что выполнить все обязательства можно одновременно, а необходимые начисления Федеральная налоговая служба (ФНС) проведёт самостоятельно.

Глава правительства напомнил, что для граждан такой механизм применяется уже более двух лет.