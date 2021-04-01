Ханты-Мансийск, , 10:54 — REGNUM Первое место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону занял Эдуард Латыпов, представляющий Башкирию. Он прошёл дистанцию за 31 минуту 46,6 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым стал Матвей Елисеев, который представляет Москву. Он допустил два промаха, его отставание от победителя составило 13,3 секунды.

Замкнул тройку Семен Сучилов из Ханты-Мансийского автономного округа, которого два промаха и отставание в 55,6 секунды. Однако позже Сучилов решением жюри был дисквалифицирован за использование двух обойм. В итоге третье место перешло к Максиму Цветкову из Санкт-Петербурга (два промаха, отставание — 1 минута 8 секунд).

Напомним, чемпионат России по биатлону проходит с 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске.