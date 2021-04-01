Барнаул, 1 апреля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В преддверии паводка, который в Алтайском крае может быть достаточно сильным, в регионе начали подрывать лёд. Как сообщили 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС РФ, на сегодняшний день организованы профилактические подрывы ледяного покрова на двух участках реки Бия, в Красногорском и Бийском районах.

МЧС Подрыв льда. Алтайский край

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В числе прочего, за период подготовки к паводку в регионе проведена распиловка льда на участках протяженностью более 3300 метров, чернение льда на площади 2400 квадратных метров. На сегодняшний день ситуация в крае стабильная, подтоплений нет, информируют спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС отмечали: в верховьях рек Бия и Катунь наблюдается до 200% запаса снега и при резком потеплении это грозит затоплением населённых пунктов.

Сегодня, 1 апреля, синоптики предупредили о существенном потеплении на Алтае: уже к 5 апреля столбик термометра в предгорных районах поднимется до +15 °C.

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