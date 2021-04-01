Детройт, США, 1 апреля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 124:101.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 результативных передач.

В составе «Детройта» наибольшую результативность показал форвард Джерами Грант, набравший 30 очков.

На сегодняшний день «Портленд» занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Детройт» идёт на 28-м месте.

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