Москва, 1 апреля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В 2021 году стоимость туристической поездки в Москве не возрастет. Об этом 1 апреля заявила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Туристы. Красная Площадь. Москва

По её словам, предсказать, сколько туристов приедет в город в 2021 году, нельзя. На данный момент количество иностранных туристов на порядки ниже, чем до пандемии. Тем не менее текущая ситуация не влияет на цены в плане их удорожания.

«Стоимость поездки в Москву не подорожает. Назвать среднюю стоимость поездки сложно — разные причины для поездки. Некоторые интересуются Москвой как гастрономическим или шопинг-центром, некоторые — как культурно-познавательным. Но сейчас мы прогнозируем, что стоимость поездки в Москву в этом году не вырастет», — сказала чиновник.