Хельсинки, 1 апреля 2021, 11:47 — REGNUM Финляндия вместе с другими странами Северной Европы повысила уровень предупреждений в отношении поездок в Мьянму и призвала путешественников «покинуть страну как можно скорее». Об этом говорится в заявлении финского министерства иностранных дел.
Читайте также: США выводят из Мьянмы часть дипломатов из-за беспорядков
В МИД добавили, что нынешняя ситуация в Мьянме опасна для иностранцев, находящихся в стране. Риск того, что посторонние люди станут жертвами насилия, заметно возрос.
Также сообщается, что посольство Финляндии в Янгоне связалось с финскими гражданами, находящимися в стране, и посоветовало им покинуть Мьянму.
Ранее по теме: В ООН заявили о массовом бегстве жителей Мьянмы в соседние страны
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за происходящих в Мьянме беспорядков Государственный департамент США начал выводить из страны большую часть своих дипломатов. Распоряжение покинуть Мьянму вместе с семьями также было дано и другим госслужащим.
Также в Госдепе рекомендовали гражданам США стараться не ездить в эту из-за беспорядков и насилия.