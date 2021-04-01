Хельсинки, , 11:47 — REGNUM Финляндия вместе с другими странами Северной Европы повысила уровень предупреждений в отношении поездок в Мьянму и призвала путешественников «покинуть страну как можно скорее». Об этом говорится в заявлении финского министерства иностранных дел.

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«Из-за военного переворота 1 февраля 2021 года ситуация в Мьянме сейчас вызывает глубокую тревогу. В последние несколько недель отмечен рост и обострение насилия», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что нынешняя ситуация в Мьянме опасна для иностранцев, находящихся в стране. Риск того, что посторонние люди станут жертвами насилия, заметно возрос.

Также сообщается, что посольство Финляндии в Янгоне связалось с финскими гражданами, находящимися в стране, и посоветовало им покинуть Мьянму.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за происходящих в Мьянме беспорядков Государственный департамент США начал выводить из страны большую часть своих дипломатов. Распоряжение покинуть Мьянму вместе с семьями также было дано и другим госслужащим.

Также в Госдепе рекомендовали гражданам США стараться не ездить в эту из-за беспорядков и насилия.