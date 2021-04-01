Москва, , 11:45 — REGNUM В России не существует системы клинических рекомендаций и единого порядка оказания медицинской помощи трансгендерным людям, в связи с чем российские врачи обратилась с соответствующими предложениями в Министерство здравоохранения России. Об этом 1 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил клинический психолог, член инициативной группы «Ассоциация пациентов с гендерными и половыми вариациями» Егор Бурцев по итогам конференции, приуроченной к дню видимости трансгендерных людей 31 марта.

«Трансгендерные люди в России находятся в «невидимой группе» — точно неизвестно, сколько в стране транслюдей, какое количество из них обращаются за помощью врачей, проходят комиссии по смене гендерного маркера, а скольким отказывают», — заявил Бурцев.

По данным ассоциации, численность таких людей в России может составлять более чем 700 тыс. граждан.

По словам Бурцева, пересмотр подходов необходим, поскольку, во-первых, сообщество трансгендерных людей из-за стигматизации и дискриминации в обществе, и с другой стороны, подобным пациентам недоступны даже обычные медицинские услуги, не говоря уже о профильных.

«К сожалению, в медицинских вузах, на курсах повышения квалификации и в обучающих программах для медиков не упоминается работа с трансгендерными людьми. Врачам попросту негде почерпнуть эти знания. При этом мы понимаем, что не менее 700 тыс. человек в стране оказываются без должной помощи в сфере ментального и физического здоровья», — указал он.

Российские врачи разработали предложения по совершенствованию медпомощи транслюдям, предложив разработку специальных клинических рекомендаций, обучение специалистов и включение соответствующих операций и гормонотерапии в систему ОМС.

В мероприятии приняли участие доцент кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западный государственный̆ медицинский университет имени И.И.Мечникова Сергей Выходцев, сексолог, член комиссии по гендерной трансформации (Санкт-Петербург) Дмитрий Исаев, заместитель главного врача по медицинской части в Научном центре персонализированной психиатрии Светлана Кременицкая, член ассоциации EMDR Россия Александр Лазарев, профессор, завкафедрой медицинской психологии КГМУ, эксперт ВОЗ (Казань) Владимир Менделевич и другие специалисты.

Обращение с просьбой усовершенствовать систему оказания медпомощи данной категории граждан направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет численность трансгендерных людей и других гендерных меньшинств приблизительно в 0,3−0,5%, то есть 25 млн от общей численности населения мира.