Лос-Анджелес, США, , 11:42 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 112:97.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Милуоки» Джру Холидэй, записавший на свой счёт 28 очков. Кроме того, форвард Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал центровой Монтрезл Харрелл, набравший 19 очков.

В настоящее время «Милуоки» занимает шестое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идёт на седьмом месте.

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