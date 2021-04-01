Санкт-Петербург, 1 апреля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В деревне Вартемяги в Ленинградской области опрокинулся на бок микроавтобус с пассажирами, в больницу госпитализированы три человека. Об этом 1 апреля сообщает Пожарно-спасательная служба МО Агалатовское.

ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское Три человека оказались в больнице после ДТП с автобусов в Ленобласти

ДТП с автобусом произошло 1 апреля в 08:25 мск. По неустановленной пока причине микроавтобус Volkswagen Сrafter с болгарскими номерами выехал в кювет на Приозерском шоссе в деревне Вартемяги и опрокинулся на бок.

«К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово. По прибытию — ДТП с участием одного автомобиля, пострадало трое человек, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

Как сообщает портал 47news, госпитализированы женщина 42 лет и две ее попутчицы, им по 45 лет.